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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı

AA

Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen mango, dönümde 320 bin lirayı bulan yüksek geliri ile üreticiyi umutlandırıyor.

Alanya ilçesinde tropikal meyveler, çiftçilerin gözde ürünleri arasında yer alıyor. İklimi nedeniyle tropikal meyvelerin yetiştirilebildiği ilçede muz ve avokadonun ardından mango da önemli bir ticari değere ulaştı.

Lezzeti ve aromasıyla ithal mangolardan daha iyi olduğu için tüketicilerin tercih etmeye başladığı mangonun üretim alanı da her geçen yıl artıyor. Ağustos ayında ilçede hasadına başlanan mangonun üretim alanı son 2 yılda yaklaşık 2 kat arttı.

Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, ilçede mango üretim alanın her geçen yıl arttığını söyledi.

2014 yılında Paris Gıda Fuarı'nda özellikle Meksika ve İspanya stantlarında muz ve avokadodan sonra ekonomik değer taşıyan tropikal meyve olarak mangoyu gördüklerine işaret eden Rüzgar, "Biz de mangonun üretilmesi noktasında hazırlık çalışması yaptık ve ciddi boyutta yol aldık. İklim koşulları ve sıcaklık nedeniyle ilçede 40'a yakın tropikal meyve yetiştiriliyor. Muz ve avokadodan sonra mango da ekonomik değer kazandı." ifadelerini kullandı.

Elde edilen verimle mangoya ilginin arttığını belirten Rüzgar, "Şu anda Alanya'mızda 290 dekar alanda mango üretimi yapılıyor. Mango 4 yıl sonra ürün veriyor. Üretim alanlarının 90 dekarında üst düzeyde meyve almaya başladık. İleriki yıllarda 200 dekarlık alandan da ürün alınabilecek. 90 dekarlık mango bahçesinde yıllık 22,5 ton üretim söz konusu. Bu verilerle dönümde 320 bin liralık kazanç söz konusu. Bu da ciddi anlamda gelir getirici ve katma değer sağlayan bir üretim anlamına geliyor." diye konuştu.

Alanya'da üretilen mangonun aromasının ithal mangodan çok daha güzel ve farklı olduğunu dile getiren Rüzgar, yerli üretim mangonun zamanla daha çok ön plana çıkacağını öngördüklerini kaydetti.

İlçede mangonun örtü altı ve açık alanda üretiminin yapıldığını vurgulayan Rüzgar, "Daha çok gelir getirici ürün olan mango, daha az gelir getirici ürünlerin yerine tercih edildiği gibi boş arazilerde de özellikle mango üretimi söz konusu." ifadesini kullandı.

Rüzgar, Alanya'da yenidünya, avokado ve muzun coğrafi işaret belgesinin alındığını, Alanya mangosuna da belge alınmasını hedeflediklerini aktardı.

- "Türkiye, dünyanın en güzel mangosunu üretiyor"

Fidan üreticisi Mustafa Ezici de yetişkin mango ağacından 100 kilograma yakın ürün alınabildiğini söyledi.

Mangonun dönüm başına en çok gelir getiren tropikal meyvelerden olduğunu belirten Ezici, "Ürünü 80 ülkeye ihraç edebiliriz. Çok ciddi bir gelir kaynağı. Moskova'dan da ilk sipariş verildi. Bizim üretimimiz olan mangomuz Peru ve Güney Amerika'dan uçakla gelen ürünle aynı lezzette. Türkiye, dünyanın en güzel mangosunu üretiyor. Mangonun yetiştiği ülkelere göre bizde nem oranının daha düşük olması meyveyi daha kaliteli ve lezzetli kılıyor."

Ezici, dünyada yaklaşık 500 çeşit mango cinsinin olduğunu bildirerek, uzun raf ömrü ve kalitesinden dolayı kendilerinin "kent" cinsi mango yetiştirdiğini vurguladı.

Dünyada büyük mango üreticilerinde hasadın ocak-haziran ayında yapıldığını anlatan Ezici, "Biz ağustos-aralık arasında üretim yapıyoruz ve dünyada ürün yokken biz üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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