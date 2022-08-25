Antalya'da düzenlenen Çocuk Festivali'ne 30 ülkeden 500 çocuk katıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otel tarafından düzenlenen Rixy Çocuk Festivali'ne 30 ülkeden 500 çocuk katıldı.



Belek turizm merkezindeki otelde gerçekleşen etkinlik, çocukların özel kostümlü karakterleriyle birlikte kortej yürüyüşüne katılmasıyla başladı.



Çocuklar için birçok eğlenceli sürprizin hazırlandığı etkinlikte küçük dans gruplarının gösterilerinin yanı sıra, akrobat, balon, sanal gerçeklik ve sihirbaz gösterileri sergilendi.

Özel oyun platformlarının da yer aldığı festival alanının içerisinde oluşturulan yiyecek içecek bölümlerinde çocuklar en sevdikleri tatlı ve yemek seçenekleriyle buluştu. Etkinlik, drone gösterisi ve çocukların beğeniyle izlediği Madrigal Show ile sona erdi.

Otelin genel müdürü Barış Müsellim, çocuklu ailelerin tatil deneyimlerine çok önem verdiklerini ve özen gösterdiklerini söyledi.



Çocukların keyifli, unutamayacakları ve tamamıyla onlara özel bir gün geçirmeleri amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Müselleim, "Farklı ülkelerden gelen 500 çocuk misafirimiz bugün pek çok aktivite ile çok eğlenceli bir gün geçirdi. Onların hayallerini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Bu gösterileri önümüzdeki sezondan itibaren yaz aylarında her ay düzenleyeceğiz." dedi.

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