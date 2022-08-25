Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

AA

Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tır ile tur minibüsünün karıştığı kazada 5 turist yaralandı.

Okurcalar Mahallesi'nde Alanya istikametine giden M.A. yönetimindeki 07 ALN 168 plakalı tur minibüsü, aynı istikamette park halindeki 50 FL 398 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki Moldova uyruklu Andrei Lazari, Sergiu Gligor, Mina Vicol ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Manavgat ve Alanya ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı
YEREL HABERLER Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı
Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme ...
Antalya'da 8 milyon turist rakamı aşıldı; oteller eylülde de dolu
YEREL HABERLER Antalya'da 8 milyon turist rakamı aşıldı; oteller ...
Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı
Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında
YEREL HABERLER Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında
Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'
YEREL HABERLER Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'
Antalya'da 31 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 31 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
YEREL HABERLER Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
Alanya'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Alanya'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
'Anadolu Ateşi', Gürcistanlı çocuklarla sahneye çıktı
YEREL HABERLER 'Anadolu Ateşi', Gürcistanlı çocuklarla sahneye çıktı
500 metrede kazı yapabilecek su altı arkeoloji gemisi, denize iniyor
YEREL HABERLER 500 metrede kazı yapabilecek su altı arkeoloji ...
Tatilinin ilk saatinde park için anahtarı verdiği otel çalışanı, otomobilini ağaca çarptı
YEREL HABERLER Tatilinin ilk saatinde park için anahtarı verdiği ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi ...
GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem ...
Gürcistanlı çocuklar Anadolu Ateşi ile Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı
YEREL HABERLER Gürcistanlı çocuklar Anadolu Ateşi ile Aspendos Antik ...
Antalya açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Antalya açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da konut üretimi geçen yıla göre yüzde 32 arttı
YEREL HABERLER Antalya'da konut üretimi geçen yıla göre yüzde 32 ...
Antalya´daki yangında Tuğsem ile 2 kedisi sepetli merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya´daki yangında Tuğsem ile 2 kedisi sepetli ...
Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Cip ile safari turuna çıkan Polonyalı turistler kaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.