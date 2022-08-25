Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde yapılan faaliyette ekipler, Gebiz ve Töngüşlü mahallerinde çalışma yaptı.



Vatandaşlara, KADES ve Aile İçi Şiddetle Mücadele konularında bilgi verildi.



Konuyla ilgili broşür dağıtımı yapılırken, mahalledeki işletmelere de afişler asıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.