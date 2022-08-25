Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, sürücü yaralandı.

İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat kamyonu ile İ.S. (30) idaresindeki motosiklet, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan anne A.S. (31) ve bir yaşındaki kızı E.S.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken cenazeler Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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