Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine Kepez ilçesinde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.