GÜNCELLEME - Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, sürücü yaralandı.

İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon ile İsmail Songür (30) idaresindeki motosiklet, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Songür ile motosiklette bulunan anne Ayşe Songür (31) ve bir yaşındaki kızı Elif Su Songür ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken cenazeler Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Hafriyat kamyonunun orta şeritten yolun sağına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet ile çarpışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

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