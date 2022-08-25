Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 454 kök Hint keneviri ile 16 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 454 kök Hint keneviri, 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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