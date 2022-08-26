Antalya'da, "Muratpaşa Teknoloji Buluşmaları" düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da yazılım ve bilişim sektörü temsilcilerini bir araya getiren "Muratpaşa Teknoloji Buluşmaları"nın ilgi gördüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Uysal’ın da yer aldığı toplantıda ASSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tunç, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Sağlık Yüksek Mühendisi Tokan Engin, araştırmacı ve yazar Giray Ercenk, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uysal, Antalya’nın bu sektörde önünde büyük fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, katma değeri yüksek alanlarda üretimini artırması gerektiğine dikkati çeken Uysal, "Verimsizleşen ekonomi, güncel katma değer alanlarını yakalayamayan ekonomiler oluyor biliyorsunuz. Eğer 30 yıl önceki ihracat kalemlerini hala ihraç etmeye çalışıyorsanız ekonominiz, gelişen çağa, gelişen nüfus yapısına, gelişen tüketim ihtiyaçlarına cevap veremez hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Uysal, Muratpaşa Teknoloji Buluşmaları ile Antalya’da bilişim ve yazılım iklimini geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

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