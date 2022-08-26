Akdeniz Üniversitesi öğrenci adayları, özel yetenek sınavında ter döktü

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından öğrenci adayları için özel yetenek sınavları düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesinde 226, Spor Bilimleri Fakültesinde ise 125 kontenjan için 3 bine yakın başvuru oldu.

Sınav ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, çok yoğun bir katılımla sınavı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sınavın 1,5 saat sürdüğünü kaydeden Paşaoğlu, "Resim bölümümüze 33, heykel bölümümüze 20, grafik bölümümüze 43, seramik bölümümüze 21, müzik bölümümüze 23, fotoğraf bölümümüze 33, geleneksel Türk sanatları bölümümüze 30 ve tekstil ve moda tasarımı bölümümüze 23 kişi olmak üzere engelli ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil, toplam 226 yeni öğrencimizi seçmiş olacağız." ifadesinde bulundu.

Özel yetenek sınavına bin 787 ön başvuru olduğunu aktaran Paşaoğlu, sınava katılım sayısının da bine yaklaştığını dile getirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop da sınavı 2 aşamalı olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplamda bin 116 adayın başvuru yaptığı sınav sürecinde beden eğitimi ve spor bölümüne 20 kadın 20 erkek, antrenörlük eğitimi bölümüne 20 kadın 20 erkek ve 5 engelli aday, rekreasyon bölümüne ise 18 kadın, 18 erkek ve 4 engelli aday alınacak. 1 Eylül günü kazanan adaylar duyurularak, sınav süreci tamamlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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