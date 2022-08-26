Kaş Belediye Başkanı Ulutaş’tan, Kaymakam Öztürk'e ziyaret

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ANTALYA (AA) - Diyarbakır Silvan Kaymakamlığından Antalya Kaş Kaymakamlığına atanan Murat Öztürk, göreve başladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, göreve başlayan Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ulutaş, Öztürk'e Kaş'ın yöresel lezzetlerinden oluşan hediye paketi takdim etti.

Öztürk, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Ulutaş'a teşekkür etti.

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