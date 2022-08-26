Antalya'da özel gereksinimli bireyler yaz okulunda becerilerini geliştiriyor

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

ANTALYA (AA) - Antalya'da Özgecan Aslan Gençlik Merkezi ile Kepez Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan "Özel Gençler Yaz Okulu" özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamlarına katkı sunuyor.



Yaklaşık 30 özel bireyin katıldığı yaz okulu fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sunmak ve öğrencilerin yaz döneminde de aktif olarak sosyal hayatta yer almasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaz okulu programında özel bireyler 6 farklı kurs kapsamında sabah saatlerinde sportif koordinasyon parkurları, öğleden sonra ise sosyal aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız, AA muhabirine, yaz okulu programının özel bireyler için oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Yıldız, öğrencilerin programa oldukça yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Programımız temmuz ayında başladı. Gençlerimiz yaz okulunda koordinasyon gerektiren spor faaliyetlerine ve sanatsal faaliyetlere katılıyor. Bu süreçte hem gençlerimizden hem de ailelerinde çok güzel geri dönüşler aldık. Gençlerimiz program sürecinde çok güzel gelişim sağladılar. Bu tarz programların yurt genelinde örnek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kepez Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı ise özel bireylerin özellikle yaz dönemlerinde sosyalleşme ihtiyaçlarının daha da arttığını dile getirdi.

Çarkçı, yaz döneminde telefon ve televizyona bağlı kalınmasını istemediklerini belirterek, "Yaklaşık 30 civarında öğrencimiz burada spor yapma imkanı buldu. Devletimiz her özel birey için özel eğitim ve beden eğitimi öğretmeni tahsis ediyor. Biz de bu imkandan öğrencilerimizi faydalandırmak istedik. Özel çocuklarını dışarı çıkarmak konusunda endişelenen velilerimizi de çocuklarıyla birlikte sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz. Spor ile hem aileler hem de çocuklar yarınlara umutla bakıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Yaz okuluna gelen öğrencilerin velilerinden Mehmet Değirmenci de "Bu kursa katıldığımız için çok mutluyuz. Oğlum haftada 2 kez buraya geliyor. Arkadaşlarıyla kaynaşıyor. Yazın okul olmadığı için tüm gün evdeyiz. Otizmle birlikte hiperaktivite de olduğunda o enerjinin dışarı atılması gerekiyor. Bu nedenle spor aktiviteleri bizim için çok önemli. Spor olmazsa, olmaz." dedi.

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