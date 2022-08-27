Antalya'da 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde A.A. ve H.C'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, yanlarındaki valizde 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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