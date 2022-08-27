Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, keçiboynuzu dolu 7 çuvalın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin H.G, H.G. ve B.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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