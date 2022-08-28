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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı

AA

"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı

ANTALYA (AA) - "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen "670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri"ni güreş severler heyecanla bekliyor.

Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlarda yer alıyor.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 670'inci kez, pehlivanlara ev sahipliği yapacak. Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski Elmalı Yağlı Güreşleri, 2-4 Eylül'de 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda yapılacak.

Güreş severlerin heyecanla beklediği organizasyonda, Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcu er meydanında olacak. Ayrıca 500 görevlinin yer alacağı güreşleri, 20 bin kişinin izleyici olarak katılması bekleniyor.


- Güreşlerin yanı sıra şenlik düzenlenecek

Yöre halkı ve misafirler için şenlik niteliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında, 30 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar her akşam konser verilecek. Derya Uluğ, Sümer Ezgü, Ümit Besen, Pamela, Volkan Konak, Melek Mosso ile Gripin grubu sahne alacak.

31 Ağustos Çarşamba günü ise konser öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlamak üzere temsili "Yörük Göçü" etkinliği gerçekleştirilecek.


- Elmalı'da tarihe not düşülen güreşler

Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ile Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ve 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damga vurdu.

Ahmet Taşçı, tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında başpehlivanlığı üst üste 5 kez kazanarak rekor kırdı. Orhan Okulu ise 6 kez üst üste kazanarak Ahmet Taşçı'nın rekorunu geçmeyi başardı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu.

"Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

- Güreş ile bölgeye eser kazandırılıyor

Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı, amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olan yağlı güreş geleneğini en iyi sürdüren bölgeler arasında bulunuyor.

Organizasyon ayrıca, halkın maddi ve manevi desteğiyle bölge için fayda sağlayacak eserlerin kazandırılmasına katkı sağlıyor. Buna göre, Elmalı'da son 30 yılda güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisler ve Elmalı Müzesi yapımları için maddi kaynak oluşturuldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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