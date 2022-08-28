AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'ndan 10 bin kişiye aşure ikramı

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ANTALYA (AA) - AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığınca organize edilen etkinlikle muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Muratpaşa ilçesinin 10 farklı noktasında yapılan dağıtımda, 10 bin kişiye aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımına, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz ve AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker katıldı.

İlçe Başkanı Ülker, yaptığı konuşmada, aşurenin bolluk, bereket ve paylaşmayı ifade ettiğini belirtti.

Aşure etkinliği ile vatandaşlarla güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Ülker, "Mübarek muharrem ayında birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." dedi.

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