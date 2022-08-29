Golfçüler, "Rikse Birdie Challenge" turnuvasında buluştu

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ANTALYA (AA) - Profesyonel ve amatör golfçüleri bir araya getiren 10. Rikse Birdie Challenge Golf turnuvası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvaya, 5 kategoride 50'in üzerinde profesyonel golfçü katıldı.

Turnuva öncesi İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği üyesi Fatah Guedra, golf severlere özel bir ders verdi.

Turnuvada, 18 yaşındaki profesyonel Türk golfçü Yılmaz Batan şampiyon oldu. Türkiye'nin en genç profesyoneli unvanına sahip Olympos Golf Kulübü oyuncusu Batan, European Tour yolunda yeni bir süreci başlattı.

Etkinlik ödül töreni ile sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Rikse Birdie Challenge Başkanı Cahit Kaya ile katılımcılar başarılı sporculara ödüllerini verdi.

- Turnuvada kategorilere göre dereceye girenler

Birdie Challenge (Golf Profesyonelleri) kategorisi

1. Yılmaz Batan

2. Mutlu Güner

3. Kadirhan Yener-Hamza Sayın-Orkunhan Kaplan

Çocuklar Kategorisi

1. Elif Nihal Boztaş

2. Yusuf Yağız Kızarmaz

3. Mert Güngör

Double Bogey Challenge Kategorisi

1.Seçim Köse

2.Mert Yeğinaltay

3.Poyraz Karataş

Bogey Challenge Kategorisi

1.Hakkı Yılmaz

2. Muhammed Mollahuseyinoglu

3. Deniz Gürlersan

Par Challenge Kategorisi

1. Ercan Çek

2. Ali Şahin

3. Aras Biçer





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