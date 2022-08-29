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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki foruma seçilen ilk projeler belirlendi

AA

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki foruma seçilen ilk projeler belirlendi

ANTALYA (AA) - Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Antalya Film Forum'un iki platformunda yarışacak projeler açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehirin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek film festivalinin hazırlıkları devam ediyor.

Festivalin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un iki platformunda yarışacak projeler belirlendi. Sinemacıların projelerini hayata geçirmesine katkı sağlamak amacıyla, 2-4 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek forum, 4-6 Ekim'de çevrimiçi olarak düzenlenecek. Antalya Film Forum'da bu yıl Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda dokuz, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu'nda ise üç proje yer alacak.

Bu yıl 76 başvurunun yapıldığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışacak dokuz proje, Cottbus Film Festivali Program Direktörü Bernd Buder, yönetmen-senarist-yapımcı Senem Tüzen ve yapımcı Vildan Erşen'den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Buna göre, "8. Kat", "Aytaşı", "Cemile", "Güve", "Hasan", "İskeletin Türküsü", "Kara Şimşek 3", "Nal ile Mıh" ve "Nazire" adlı yapımlar, yarışacak.

İleriki günlerde açıklanacak ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 40 bin lira tutarındaki Antalya Film Forum Kurmaca Pitching Platformu Ödülleri verilecek. Ayrıca bir projeye Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü, bir projeye de Filmarka Ekipman Desteği takdim edilecek.

- Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu'nda üç proje yarışacak

Forum kapsamında çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya'da gerçekleştirilmesi şartıyla ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla oluşturulan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nda projelerini sunacak adaylar belli oldu.

Yapımcı Beste Yamalıoğlu, yönetmen Emre Kayiş ile senarist, yazar ve dramaturg Yeşim Gökçe’den oluşan seçici kurul yedi başvuru arasından üç projeyi seçti. Buna göre, "Kozalak", "Kuduz" ve "Tek Başına" adlı projeler, 150 bin liralık ödül için yarışacak. Seçilecek filme ayrıca Fono Film tarafından Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Film Work in Progress Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na seçilen projeler ileriki günlerde açıklanacak. Antalya Film Forum Ödülleri, 4 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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