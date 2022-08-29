Antalya Valisi Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, 30 Ağustos'un tarihe altın harflerle yazılmış büyük zaferin 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakarak, bu meşalenin ışığında Amasya'da milli mücadelenin yol haritasını çizdiğini, Erzurum ve Sivas'ta kutlu hedefine kilitlendiğini anlatan Yazıcı, Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla gücüne güç katarak milletin gösterdiği destansı kararlılık ve fedakarlıkla 30 Ağustos 1922'de milli mücadelenin zaferle taçlandırıldığını kaydetti.



Bu zaferin cumhuriyetin müjdesi olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şanlı 30 Ağustos Zaferi, 1071'in ağustosunda Sultan Alparslan'ın bize vatan kıldığı Anadolu'da, ilelebet var olacağımızın yedi düvele karşı bir kez daha ilanıdır. Bu şanlı 30 Ağustos Zaferi, ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan ecdadımızın cesaret nişanıdır. Bu şanlı 30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal'in 'Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.' sözünün en güzel teminatıdır. Bin yıl önce Sultan Alparslan komutasındaki milletimizin inancı, kararlılığı ve mücadele ruhu nasılsa 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde de aynıydı. Milletimiz var oldukça kıyamete kadar da bu ruh ve bu inanç asla gölgelenmeyecektir. Bu topraklar ilelebet bizim kalacaktır."

Yazıcı, tüm şehit ve gazileri minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ün mesajı



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de mesajında milletin gurur ve iftihar günü olan 30 Ağustos Zaferi'ni 100. yılda da büyük bir heyecanla kutladıklarını belirtti.



Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de emrini verdiği büyük taarruzun, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi ile sonuçlandığını anımsatan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu zaferin kazanılmasındaki en temel husus başta Başkomutan Atatürk'ün askeri dehası, Türk askerinin vatan aşkı ve hiç şüphesiz ki Yüce Türk Milleti'nin birlik ve beraberlik ruhudur. Özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile dolu olan bu ruh ile kazanılan zafer, İstiklal mücadelemizi başarıya taşımış, vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtulmuştur. 100 yıl önce yakılan bu özgürlük ve bağımsızlık ateşi, asırlar boyu yanmaya devam edecektir. Birlik ve beraberliğinden vazgeçmeden, inanç ve kararlılıkla yürüdüğü sürece Türk Milleti’nin önünde geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da hiçbir engel duramayacaktır. "



Böcek, herkesi yarın akşam verilecek Tan Taşçı konserine davet etti.





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