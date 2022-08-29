Serik'te Jandarma ekibi vatandaşları KADES hakkında bilgilendirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında 117 vatandaş bilgilendirildi.

Çandır ve Yukarıkocayatak mahallelerinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler 117 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ile ilgili konularda bilgi aktardı.

Jandarma aynı zamanda bölgede tanıtıcı broşürler dağıtırken, 53 işletmenin de görünür yerlerine konu ile ilgili afiş asıldı.





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