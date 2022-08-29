Antalya'da otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesindeki bir otelde ailesiyle tatil yapan 11 yaşındaki Mirza M. ile 6 yaşındaki kardeşi Mert M. yüzmek için havuza girdi.

Bir süre havuzda yüzdükten sonra batıp çıkmaya başlayan 2 çocuğu tatilciler fark edip sudan çıkardı.

Ambulansla özel bir hastanede tedaviye alınan çocuklardan 6 yaşındaki Mert M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mirza M'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, olayla ilgili otelin güvenlik müdürü İ.Ç. ile cankurtaran R.P. gözaltına alındı.

Otel yetkililerinin, olay sırasında öğle yemeğine giden cankurtaranın, havuza girilmemesi için kırmızı bayrak astığını söylediği öne sürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.