Antalya Havalimanı'nda yolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalya Havalimanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda opera, bando ve folklor etkinlikleriyle renklendi.

Bayram dolayısıyla havalimanında yolcu salonları, kırmızı beyaz balonlarla süslendi. Terminalde opera sanatçıları bando eşliğinde milli marşları seslendirirken, folklor ekibi dansları ile göz doldurdu.

Bu özel günde "flash mob", müzik ve gösterisinin tadını çıkaran yolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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