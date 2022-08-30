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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Personel Binbaşı Ufuk Arabacı, törende yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin kazanılmasının haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Asil Türk milletinin ve kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığı ve vatanına kast edenlere karşı tam 100 yıl önce kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudret ile yeniden dirilerek topyekun varoluş mücadelesi verdiğini vurgulayan Arabacı, "Verilen mücadele ile tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurdumuza ve bağımsızlığımıza kast eden düşman kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmişti." dedi.

- Muğla

Muğla'da Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin şiir okuyup halk oyunları gösterisi sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu tören geçişi gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve şehit yakınları da katıldı.

Meydandaki törenin ardından Muğla'daki şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.

- Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Baruş, tören birliklerini ve katılan vatandaşları selamladı.

Şiirlerin okunduğu törende, Hızırbey Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları grubu gösteri yaptı.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve tören birliklerinin geçişinin ardından sona erdi.

- Burdur

Burdur'daki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Arslantaş'ın Valilikte bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Gazi Atatürk Stadyumu'nda bayrama katılan askerlerin, öğrencilerin ve halkın bayramı kutlandı.

Burdur Osmanlı Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu programda, öğrenciler halk oyunu oynadı. Tören, askerlerin ve öğrencilerin geçit yürüyüşüyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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