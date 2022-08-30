Antalya'da 5 yıldızlı otelde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelde Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik, 200 dansçıdan oluşan grup ve turistlerin katıldığı kortejle başladı.

Yüzme havuzu içerisinde ve çevresinde ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen yerli ve yabancı turistler için dans gösterileri gerçekleştirildi.

Arkasındaki flamada 30 Ağustos kutlama mesajı yer alan planör, sortiler yaparak izleyenleri selamlarken, otelin kulesinde 33 metre boyunda dev Türk Bayrağı açıldı.

Bayrak önündeki havuzda gerçekleştirilen "flyboard" gösterisini yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.





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