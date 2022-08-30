GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile yapılan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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