Antalya'da "Genç Ne Sever" projesi kapsamında oryantring yarışması yapıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da oryantring yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Genç Ne Sever?" (GNS) projesi kapsamında düzenlenen yarışma, Phaselis Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Kültürel miras alanlarının tanıtımı ve iklim değişikliği farkındalığı hedeflendiği yarışmada, minikler kategorisinde Muhammet Ali İnce ve Tuana Gül, yıldızlar kategorisinde İslam Aslanoğlu ve Asmin Alpboğa, gençler kategorisinde ise Samet Eroğlu ve Yağmur İlgün birincilik elde etti.

Yarışmanın ardından sporcular iklim değişikliği ve çevre duyarlılığını arttırma temalı çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.