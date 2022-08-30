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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

AA

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve taktik çalışmasının ardından dar alanda oyun ve turnuvayla antrenman tamamlandı.

Uzun süredir sakat olan Famara Diedhiou, takımdan ayrı çalıştı.

Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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