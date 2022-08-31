Türkiye'nin 18 yaşındaki profesyonel golfçüsü Yılmaz Batan Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

ANTALYA (AA) - SERVET TÜMER - Türkiye’nin en genç profesyonel golf sporcusu unvanına sahip Yılmaz Batan, Avrupa şampiyonu olmak için ter döküyor.

Serik Olympos Golf Kulübü sporcusu 18 yaşındaki profesyonel Türk golfçü Yılmaz Batan, Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Böylece İsveç ve Avusturya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonası eleme turnuvalarına katılma hakkı elde eden genç sporcu, Ryder Cup'ta yer alabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yılmaz Batan AA muhabirine, golf oynamaya 9 yaşında başladığını söyledi.

Golf milli takımına 16 yaşında seçildiğini aktaran Batan, "Amatör olarak son katıldığım Romanya'daki turnuvada ikinci olmuştum. Kendime olan öz güvenim bu turnuvada yerine geldi. Daha sonra profesyonel olarak golf sporuna devam ettim. Şu anda 18 yaşındayım ve Türkiye'nin en genç profesyonel golfçüsüyüm." diye konuştu.

Rikse Birdie Challenge golf turnuvasında 50'nin üzerinde profesyonel golfçü arasında şampiyon olduğunu hatırlatan Batan, bunun PGA European Tour (Avrupa'daki üç temel golf turunun yönetimini üstlenmiş oluşum) için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Her golfçünün büyük bir hayali olduğunu ifade eden Batan, "Bundan sonra benim hedefim Ryder Cup'ta oynamak olacak. Avrupa kategorisinde ülkemi temsil etmek istiyorum. Aynı zamanda Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Golf sporunu tavsiye eden Batan, "Golf sporunu geliştirmek için programlı bir çalışma gerekir. Bu sporu yapanlar antrenörlerini dinlemeli. Ben de Cahit hocamın master programı vardı. Bütün çalışmalarımı bu programa göre yaptım. Gelişmemde en çok pay, bu programdır. Planlı çalışma başarıyı getiriyor." şeklinde konuştu.





- Antrenör Kaya: "Yılmaz gibi keşfedilmemiş gençlerin çok olduğuna inanıyorum"

Antrenör Cahit Kaya ise, 9 yaşında tanıştığı Yılmaz Batan'ı 9 yıldır çalıştırdığını dile getirdi.

Batan'ın disiplinli bir sporcu olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Batan, Romanya'daki amatör turnuvada 2'inci olunca kendisine 'ne yapmayı planlıyorsun?' dedim. Bana 'ben bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorum' deyince golfe profesyonel devam etmesine karar verdik. 18 yaşındaki bir çocuğun yurt dışında yarışmasının Türk golfüne de çok büyük faydası olacak. Ülke olarak golfte çok ilerlediğimizi düşünüyorum. Yılmaz gibi keşfedilmemiş gençlerin çok olduğuna inanıyorum. Genç sporcumuzun başarılarını örnek alan daha fazla kişinin golfe başlayacağını düşünüyorum."





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