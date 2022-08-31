Orhan Hakalmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Serik’te konser verdi

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ANTALYA (AA) -30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, Antalya'nın Serik ilçesinde sahne aldı.

Serik Belediyesi tarafından Çınaraltı meydanında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü sanatçı Hakalmaz, birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Hakalmaz'a teşekkür ederek, çiçek ve Serik bıçağı takdim etti.

Başkan Aputkan, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Tarihte Ağustos ayının zaferler ayı olarak ayrı bir yere sahip olduğunu aktaran Aputkan, “Tarihimizdeki zaferler Türk milletinin ve silahlı kuvvetlerimizin inanç, kararlılık ve fedakarlıkları sayesinde kazanılmıştır. Halkımız tek bir yumruk olarak iç ve dış odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde vermiş olduğu Ülkeyi işgalcilerden kurtarma mücadelesi, son Başkomutanlık meydan muharebesini kazanarak zafere ulaşmıştır. Bugün burada olmamızın amacı yapılan bu fedakarlıkları hatırlamak ve millet olma bilincini hep diri tutmaktır.” diye konuştu.



Konsere AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, Protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesi ise Serik belediye başkanlığınca Belediye önünde bulunan parkta Resim ve el emeği eserlerden oluşan sergi açıldı.



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