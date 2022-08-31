Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 kilogram esrar, 454 kök Hint keneviri ile sulamada kullanılan malzeme ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve A.Y'nin işlemleri sürüyor.

Ekipler, diğer şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



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