Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Kestel Mahallesi'ndeki bahçeden avokado toplayan S.A'nın şüpheli hareketleri üzerine kimlik sorgusu yaptı.

Birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlıdan, avokado bahçesinin sahibi R.Z. de şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.A, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bahçeden çaldığı 100 adet avokado ise sahibine teslim edildi.



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