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Alanya kış mevsiminde de Avrupalılara tatil imkanı sunmayı hedefliyor

AA

Alanya kış mevsiminde de Avrupalılara tatil imkanı sunmayı hedefliyor

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Alanya'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalan emekli ve evden çalışan Avrupalılara kışın tatil imkanı sağlamak için hazırlık yapılıyor.

Rusya'nın Avrupa ülkelerine doğal gaz sevkiyatında yaşanan gelişmeler nedeniyle Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde enerji kesintileri olması bekleniyor. Bu durum, Kovid-19 sürecinde yaygınlaşan evden çalışma modeliyle iş hayatını sürdürenlerle yaşlı nüfusun kışı güney ülkelerinde geçirmeyi tercih etme olasılığını gündeme getirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizmciler de bu sebeple Avrupa pazarından pay almak için hazırlıklara başladı. Turizmciler, ulaşım avantajı, uygun turizm altyapısı, elverişli iklimi ve enerji sorunu olmaması nedeniyle ilçede yaz aylarında yakalanan ivmenin kış aylarında da devam edeceğini düşünüyor.

- "Beklentinin ötesinde iyi bir sezon geçiyor"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, sezon başında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler nedeniyle sektörlerinin belirli bir oranda etkileneceği düşündüklerini, ancak öyle olmadığını söyledi.

Sili, "Nisan ayında başlaması gereken sezon haziran ayına kaydı. İç pazar ve diğer pazar kanallarımızda talebin artması neticesinde bölgemiz haziran ayından başlayarak ağustos ayı da dahil yüzde 100 doluluklara ulaştı. Şu anda, iç pazarın çekileceği eylül ve ekim ayında da belirli bir dolulukla gidileceği görülüyor." diye konuştu.

Turizmin mevsimsel olmaktan çıkarılarak yılın tamamına yayılması gerektiğini vurgulayan Sili, "Sonuçta beklediğimizin ötesinde, daha iyi bir sezon geçiriyoruz. Ümit ediyorum, bundan sonraki sezonları daha keyifli, Türkiye ve bölgemize katkı sağlayarak geçiririz. Ancak turizmin mevsimsellikten çıkarılarak daha uzun süreli yapılması gerekiyor. Bunun için ciddi çaba harcıyoruz. Alanya, deniz, kum, güneş üçlemesiyle tatilcilere iyi bir imkan sunuyor. Kış turizmi için spor, sağlık, kongre gibi farklı noktalarda da ürün geliştirerek kaynak pazarlara sunmaya hazırlanıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda çıkan enerji krizinin kış aylarında Avrupalıların Türkiye'ye talebini belirli bir oranda artıracağını düşünüyoruz." dedi.

- "En az yüzde 50 kapasiteyle çalışabiliriz"

Avrupa'dan gelecek turistler nedeniyle bu kış tatilci sayısının belirli bir oranda artacağını öngördüklerini dile getiren Sili, şöyle devam etti:

"Türkiye'de konaklamalar diğer destinasyonlara göre daha iyi ve ulaşılabilirliği kolay. Biz de kış döneminde belirli bir döngü sağlayarak mevcut personelimizin istihdamını devam ettirmek istiyoruz. Tesislerimizi kış sezonuna hazırlarken belirli indirimlere de gideceğiz. Burada önemli olan başa baş noktasına gelmek ve belirli oranda kar edilmesini sağlamak. Fiyatın da bu gerçeklik içinde belirlenmesi lazım. Kendi ülkelerinde yaşadıklarında harcayacakları rakamlara eş değer veya biraz yüksek harcayarak sorun yaşamadan güneşin, doğanın olduğu bölgede tatillerini geçirme noktasında imkan sağlayacağız. Bu anlamda tüm kaynak pazarlarımızı davet ediyoruz. Yaz sezonunda olduğu gibi hizmet veremezsek de yüzde 50 kapasiteyle çalışabiliriz."

Sili, son 10 yılda hizmete giren otellerin kış dönemi turizm faaliyetine uygun olduğuna dikkati çekti.

- "Avrupa için umut olabiliriz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz da hükümetin, Rus-Ukrayna Savaşı'nda çözüm arayan taraf olması ve her iki tarafla ilişkilerin bulunmasının avantajları olduğunu belirtti.

Savaş istemediklerini dile getiren Korkmaz, "Türk turizmi savaş ekonomisinden kötü etkilenmedi. Başta biraz umutsuzduk ama şimdi gayet iyi. Umarım bundan sonra da iyi olur." dedi.

Kış turizminin hep arzuladıkları bir şey olduğunu söyleyen Korkmaz, kış turizminde Avrupalılar için en iyi destinasyonun Alanya olduğunu, ilçenin bundan faydalanması gerektiğini vurguladı.

Alanya'daki işletmelerin çoğunun genç, bakımlı ve son derece güzel olduğunu, bunun da rakiplerine göre kendilerini avantajlı duruma getirdiğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Tesislerimizi kış turizmine göre ufak tefek çalışmalarla hazırlarsak Avrupa için umut olabiliriz. Onlar için iyi destinasyon olabiliriz. Bundan faydalanabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını ve tesislerdeki küçük çalışmaları yapmak lazım. Bizim turizmcilerimiz cesur ve doğru adım atabiliyor, risk alabiliyor. Umarım hazırlıkları yapabilirler. Alanya ve Türk turizmine ciddi katkı sağlanabilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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