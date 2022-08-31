6. Uluslararası Folklor Festivali, dünyanın ve Türkiye'nin renklerini Antalya’da buluşturdu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kepez Belediyesince düzenlenen 6. Uluslararası Folklor Festivali ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 10 ayrı ülkeden ve Türkiye'den de 7 ayrı bölgeden ekipler 5 gün boyunca ilçe genelinde gösteriler sundu.



Festivalin son gününde Dokumapark ve Varsak Aktoprak Mahallesinde eş zamanlı düzenlenen gösterilere vatandaşlar ilgi gösterdi.



Ekipler, ülkelerinin, şehirlerinin ve yörelerinin kültür renklerini Antalyalılara sergiledi.







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