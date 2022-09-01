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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik, Serik'te ziyaretlerde bulundu

AA

Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik, Serik'te ziyaretlerde bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Serik'te ziyaretlerde bulundu.

Bir süre önce Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Çevik, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi. İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'den brifing alan Çevik, birimleri gezdi.

Emniyet personeliyle toplantı gerçekleştiren Çevik, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı da makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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