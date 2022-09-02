12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi turizmcileri Antalya'da buluşturacak

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ANTALYA (AA) - Dünya, Türkiye ve Antalya'da turizm hareketlerine yön veren sektör temsilcilerinin bir araya geldiği en büyük buluşmalardan birisi olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi bu yıl 23-24 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ev sahipliğinde DenizBank ana sponsorluğunda bu yıl 12'ncisi düzenlenecek kongrenin ana teması "Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği" olacak.

Turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretme misyonu ile gerçekleşecek kongrede, turizmin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli muhtemel gelişmelerin sektöre yansımaları ele alınacak.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı açıklamada, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin sektörün yeniden yapılanmasını ve gelişmeleri yakından izlemesini gerektirdiğini belirtti.

Kongrenin sektörün beklentilerini "Neden ve nasıl olmalı?" konu başlıkları altında karşılayacak içerikle yapıldığına işaret eden Yağcı şunları kaydetti:

"Bu yıl planladığımız kongrede, sektörün tüm dinamikleri bir araya gelerek mevcut durum ve gelecek stratejilerini sorgulayacağı oturumlar gerçekleşecek. Sektörün yapılanma, satış ve pazarlama stratejilerini oluşturmasına katkı sağlayacak konu ve konuşmacılar yer alacak. Kongre, pazar ve ürün çeşitlenmesi yönünde yeni vizyonlar açacak içerikte olacak. Türkiye turizmini yeniden zirvelere taşıyacak konular ele alınacak."

Turizmde dijital dönüşüm, turizm ekonomisi, kaynak pazarlardaki gelişmeler, sektöre yön veren yeni trendler gibi gündemin önemli başlıklarının yetkin isimler tarafından irdeleneceğini aktaran Yağcı, kongrenin sektör ve tüm ilintili sektör temsilcilerine açık olacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması beklenen kongrede, yurt içi ve dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin bütün kesimleri ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcileri de yer alacak.



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