Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ali Efe Uçak idaresindeki 07 ELJ 29 plakalı motosiklet, Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi'nde kaldırıma çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Sürücü Uçak, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından cenaze, hastane morguna götürüldü.

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