Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Fredy, Luiz Adriano (Dk. 67 Hakan Özmert), Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Fall (Dk. 89 Yunus Mallı), Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Dk. 66 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 90+2 Bruma), Celina (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Goller: Dk. 45+6 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 61 Cemali Sertel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Turgay Gemicibaşı, Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 57 Celina, Dk. 79 Hajradinovic, Dk. 90+8 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa), Dk. 86 Hakan Özmert, Dk. 88 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Fredy'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

53. dakikada Hajradinovic'in ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, top Boffin'in son anda müdahalesiyle kornere gitti.

61. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Eysseric, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kale önüne gönderdi. Antalyasporlu savunma oyuncusu Cemali Sertel, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kendi fileleriyle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ghacha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.





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