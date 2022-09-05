Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Necati Erkmen, sonucun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya sıcak hava ve nem nedeniyle tutuk başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasının ardından oyunu dengelediklerini ifade eden Erkmen, Antalyaspor'un bu ligin iyi ve saygı duyulacak ekiplerinden biri olduğunu vurguladı.

İlk yarının sonunda penaltı golü ile öne geçtiklerini anımsatan Erkmen, "İkinci yarı oyunu tamamen kontrol ettik. Pozisyonlara girip ikinci golü attık. Karşılaşma daha farklı bitebilirdi. Kazandık. Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üzerine koyarak devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.





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