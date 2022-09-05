Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Çayköy Mahallesi'nde yapılan çalışmada, hırsızlıktan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, gözaltına alındı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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