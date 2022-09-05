ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, enflasyondaki yavaşlamada emtia fiyatlarındaki gerilemeyle akaryakıt, meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşlerin etkili olduğunu bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım 2021'den bu yana enflasyonda mevsimlik etki kaynaklı olarak ilk kez yavaşlama eğilimi görüldüğünü belirten Çetin, "Bu yavaşlamada küresel resesyon endişesiyle emtia fiyatlarında gerileme, akaryakıt indirimleri, meyve ve sebze fiyatlarında yaz dönemi düşüşleri, et fiyatlarında ve giyimde indirimler etkili olmuştur."ifadelerini kullandı.

Enflasyonda düşüş trendinin başladığını söylemek için erken olduğuna dikkati çeken Çetin, elektrik tarifelerindeki son artış henüz endekse yansımadığını kaydetti.

Enflasyonda tünelin sonundaki ışığı görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Çetin, enerji başta olmak üzere temel girdilerde maliyetleri düşürecek sektörel reformları hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Çetin, dün açıklanan Orta Vadeli Programın enflasyon hedeflerini ortaya koyması bakımından olumlu bir adım olduğunu bildirdi.









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