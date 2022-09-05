ATSO seçimleri 1 Ekim'de yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO organ seçimlerinin 1 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda seçimlerine ilişkin belirlenen tarihleri paylaştı.

ATSO üyelerini seçimlere davet eden Çetin,"Kepez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından odamız organ seçimlerinin 1 Ekim Cumartesi, Gazi Bulvarı'ndaki ATSO hizmet binasında yapılması kararlaştırılmıştır. Öncelikle seçimlerde oy kullanma yetkisine sahip üyelerimiz sandık başına giderek 49 meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için oy kullanacak. Ardından süreç başkan, yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu seçimleriyle tamamlanacak. Önümüzdeki dönem ATSO'da yaklaşık 277 meslek komitesi üyesi ve 114 meclis üyesi görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Çetin, ATSO'nun Türkiye’nin en büyük odalarından biri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"140 yıllık çınar olan odamızın köklü bir kurumsal kültürü ve geleneği vardır. Hepimiz bu kurumsal kültüre sahip çıkmak ve geliştirmek için çaba harcıyoruz. Komitelerimiz, meclisimiz her zaman bu kurumsal kültür ve sorumlulukla çalışmaktadır. Bu sürecin de odamıza yakışan bir olgunluk ve nezaket çerçevesinde yaşanacağına inanıyorum. Tüm üyelerimizi, sektörlerine ve mesleklerine sahip çıkmak için 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimlerimizde sandık başına davet ediyorum."

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