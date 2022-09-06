Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale edildi.

Korucak mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yangına, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.