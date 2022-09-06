Dört mevsim turist çeken Antalya konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dört mevsim turist çeken Antalya konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor

AA

Dört mevsim turist çeken Antalya konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Bu yıl 8 ayda yurt dışından 9 milyonun üzerinde turistin tatil yaptığı Antalya, ünlü plajları, şelaleleri, antik kentleri, mağaraları ve müzelerinin yanı sıra spor, sağlık, kongre ve düğün turizmi imkanlarıyla dört mevsim konuklarını ağırlıyor.

Gözde turizm kenti Antalya, ünlü plajları, masmavi koyları, tarihi ve doğal güzellikleri, yürüyüş rotaları, mağaraları ve tarihi yapılarıyla turistleri cezbediyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler, hem ünlü sahillerde denize girme, güneşlenme hem de geçmişte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan 50'den fazla antik kenti ziyaret etme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, Karain'deki Prehistorik yaşamdan dağlık Likya'daki Protohistorik izlere, Helenistik dönemden Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar her dönemin anıtsal yapılarında tarihi yolculuğa çıkıyor.

Kaş'taki Patara, Serik'teki Aspendos ve Aksu'daki Perge'nin aralarında bulunduğu farklı antik kentleri gezen misafirler, Düden, Kurşunlu, Manavgat, Uçarsu şelaleleri başta olmak üzere doğal güzellikleri de ziyaret ediyor.

Kışın futbol takımlarının kamp yaptığı kent, dalış, tırmanma, yürüyüş ve golf sporu imkanlarıyla da öne çıkıyor. Yurt dışından her yıl binlerce golfçüyü ağırlayan ilde 16 golf sahası bulunuyor.

Binlerce davetlinin katılımıyla üç gün üç gece süren Hint düğünlerinin de gözde kenti Antalya'da özellikle kış döneminde oteller spor, kongre ve fuar turizmiyle hareketleniyor.

- Kentte 635 bin yatak kapasitesi bulunuyor

Konuklarına eşsiz güzellikler sunan ve lüks tesisleriyle fark yaratan Antalya'da, 920'si Bakanlık belgeli olmak üzere 2 bin 575 tesis, 635 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Deniz turizminin yanı sıra kültür, sağlık, spor, kongre, düğün, kamp ve karavan turizmi potansiyeliyle öne çıkan Antalya, yılın 12 ayı turist çekiyor.

Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-31 Ağustos döneminde yurt dışından hava yoluyla 9 milyon 69 bin 164 turist geldi. Kente 8 aylık dönemde en çok turist gönderen ülkelerden, 1 milyon 797 bin 56 kişiyle Almanya birinci, 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya ikinci, 805 bin 162 turistle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Kaputaş, Konyaaltı, İncekum, Lara, Sarısu ve Kleopatra plajları, Damlataş ve Karain mağaralarıyla ünlü Antalya'da turist sayısında rekor kırılan 2019'da yaklaşık 15 milyon 645 bin yabancı turist tatil yapmıştı.

Dünyada uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak"lı en fazla plaja sahip il olan Antalya'da, Türkiye'deki 531 mavi bayraklı plajın 229'u yer alıyor. Antalya'yı yurt dışında 139 mavi bayraklı plajıyla İspanya'nın Valencia kenti izliyor.

Turizmde dünya markası olan şehir, sağlık alanında yapılan yatırımlarla da dikkati çekiyor. Yabancı hastalara da şifa sunulan kentte 2 üniversite, 18 kamu hastanesi ve 28 özel hastane ile çok sayıda klinikte tedavi imkanı sağlanıyor.

Estetikten organ ve kök hücre nakillerine, kanser tedavilerinden göz, diş, kanser tedavisine her türlü sağlık hizmetinin verildiği ilde, yılın her ayı gelebilen turistler tedavi olup ülkelerine dönüyor.

- "Akdeniz çanağında en çok tercih edilen kentiz"

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Güvenli Turizm Sertifikaları, alternatif turizm kolları ve 5 yıldızlı otelleriyle Akdeniz çanağında en çok tercih edilen il Antalya'da Kovid-19 salgını sonrası turizmde rekorların kırılmaya devam ettiğini söyledi.

Alternatif turizm yatırımlarıyla Antalya'da kasım-nisan döneminde farklı organizasyonlarla pek çok turisti ağırlamaya başladıklarını vurgulayan Yazıcı, "Turizm sezonunun bittiği dönemlerde şehrimizi sağlık, spor ve kongre turizmi ile canlandırıyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da çok farklı ülkelerden turistin tercihinin Antalya olduğunu belirterek, salgın sonrası kentte turizmin hareketlendiğini dile getirdi.

- Tedavi için Türkiye'yi tercih ediyorlar

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat ise sağlık turizminde çok ciddi artış olduğunu, birçok hastanede yabancı hasta oranının yüzde 30'a çıktığını anlattı.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun, sağlık turizminin önemli bir avantaj sağladığını, yurt dışından özellikle son yıllarda çok sayıda yabancı hasta geldiğini ve her türlü kanser tedavisinin yapıldığını aktardı.

Kazakistan'dan gelen Akylzhan Kapan da ülkesinde kolon kanserinden ameliyat olduğunu ancak tekrar nüksettiği için Türkiye'ye geldiğini, buradaki sağlık hizmetinden memnun olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman zarar gördü
YEREL HABERLER Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman ...
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalya'da dereye düşen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da dereye düşen traktörün sürücüsü yaralandı
Elmalılı üreticilere tohum desteği
YEREL HABERLER Elmalılı üreticilere tohum desteği
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
67 yıldır sattıkları ürünlerden koleksiyon yaptı; bir kısmı ilk 7 bin ürünü sergiliyor
YEREL HABERLER 67 yıldır sattıkları ürünlerden koleksiyon yaptı; bir ...
Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da göğsündeki 3 kiloluk kitleden kurtuldu
YEREL HABERLER Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da ...
Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla ...
Kaş Gençlik Festivali başladı
YEREL HABERLER Kaş Gençlik Festivali başladı
Alanyaspor´da Ankaragücü hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor´da Ankaragücü hazırlığı başladı
Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ...
ATSO seçimleri 1 Ekim'de yapılacak
YEREL HABERLER ATSO seçimleri 1 Ekim'de yapılacak
ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını ...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki film forumunda yarışacak projeler açıklandı
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ...
GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı komşu esnafı silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı komşu esnafı ...
Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Korkuteli ve Elmalı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Korkuteli ve ...
EKİPDER Başkanı Güney, ATSO başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER EKİPDER Başkanı Güney, ATSO başkanlığına adaylığını ...
Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan ...
Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı
YEREL HABERLER Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı
Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu
YEREL HABERLER Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren ...
Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü
Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora: Milli takımımız için iyi bir sezon geçti
YEREL HABERLER Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora: Milli takımımız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.