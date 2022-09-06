Alanya'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

İlçe Jandarma ve emniyet ekiplerince, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif giysiler giymelerinin zorunlu olmasına ilişkin Mahmutlar Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, durdurulan motosiklet sürücülerine, Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya Sahil Güvenlik 92. Bot Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı tarafından reflektif yelek verildi. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıldı.

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere, iki tekerlekli araç kullananların mutlaka kask takmasını istediklerini belirtti.

Ayrıca yeni düzenlemeyle gece sürücüyü belli eden kıyafet giymeleri gerektiğini anlatan Ürkmez, "Bugün örnek olması amacıyla motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttık. Amacımız vatandaşı bilinçlendirmek. Yakında denetimlere başlayacağız." dedi.





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