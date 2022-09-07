Antalya'da yoldan çıkan otomobil, bariyerlerin üzerinde asılı kaldı

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobil demir bariyerler üzerinde asılı kaldı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 AE 114 plakalı otomobil, Aspendos Kavşağı'nda, önündeki kamyonu geçmeye çalıştığı sırada yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine çıktı.

Bariyerde asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla indirildi.

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