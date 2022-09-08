CW Enerji bayi temsilcileri, Antalya'da bir araya gelecek

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ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, 400'ün üzerinde bulunan bayi temsilcilerini Antalya'da buluşturacak.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi konumunda olduklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bayi temsilcilerini 11-13 Kasım'da Antalya'da bir araya getireceklerini aktaran Sarvan, ilk gün Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın gezileceğini ve üretim sürecinin yakından izleneceğini bildirdi.

Sarvan, bayi temsilcilerinin firmada ham madde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirileceğini anlattı.

İkinci gün ise Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geleceklerini belirten Sarvan, bu yılın değerlendirmesini, gelecek yılın da hedef ve öngörülerini ele alacaklarını ifade etti.

CW Enerji olarak büyük bir aile olduklarını aktaran Sarvan, "Türkiye'nin en büyük GES bayi toplantısına ev sahipliği yapacağız. Her geçen yıl gelişerek ve büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atıyoruz. Bu başarımızda bayilerimizin büyük payı var. Etkinliğimizde bayilerimiz ile keyifli vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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