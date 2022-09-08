Manavgat'ta üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde yerde yatan ve şüpheli hareketler sergileyen İ.T'nin üstünde arama yaptı.

Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 4 pakette kağıda sarılı 2,74 gram metafetamin, kağıda sarılı şekilde 1,28 gram kubar esrar ve 2 sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.



Şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.