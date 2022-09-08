Antalya'da tarihi büyükşehir binası, Kent Tarihi Sergisi olarak hizmet verecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da restore edilen eski büyükşehir belediye binası, kentin tarihinin yansıtıldığı Antalya Kent Tarihi Sergisi olarak kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın önemli mirasları arasında yer alan, 1934 yılından 1952'ye kadar Halk Evi, 1952'den 2016'ya kadar belediye hizmet binası olarak kullanılan Karaalioğlu Parkı içindeki bina, Antalya'nın kültürüne ve kentin tanıtımına hizmet verecek.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilen hizmet binasının fuaye alanında, Antalya Sergisi yer alacak. Binayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın tarihini derinlemesine öğrenme imkanına bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, Antalya'nın kent belleğinde ve hafızasında çok önemli bir yeri olan bu binanın tüm küratörlüğünü kendi personeli ile yaptıklarını belirtti. Sergide kenti en güzel şekilde tanıtıp anlattıklarını aktaran Oskay, Antalya için güzel bir eser kazandırıldığını kaydetti.

- Sergi, Antalya'nın tarihini yansıtacak

Antalya Büyükşehir Müzeler Şube Müdürü Arkeolog Mehmet Şengül de Antalya Kent Tarihi Sergisi'nin kronolojik olarak Prehistorik dönemden antik döneme ve bugüne kadar olan dönemi aktardığını ifade etti.

Kent Araştırmaları Merkezi Sorumlusu Dr. Evren Dayar da Türk İslam dönemi ve Antalya içeriğini araştırarak sergiyi hazırladıklarını bildirdi.

Sergiyi gezenlerin o dönemin Antalya'sını yaşayacağını ifade eden Dayar, şunları kaydetti:

"Türk-İslam dönemini Selçuklularla başlatıyoruz. Daha sonra Antalya'nın Osmanlı egemenliğine giriş sürecini anlatıyoruz. Tekelioğlu ailesi üzerinden bir kent tarihi anlatısı sunuyoruz. 19. yüzyılı ise modernleşme ve göçler ekseninde anlatıyoruz. 20. Yüzyılda da Milli Mücadele, Antalya basın tarihine değiniyoruz. Sergimiz içerik açısından son derece dolu. Antalya tarihini Karain'den günümüze belli başlı ana hatlarıyla anlatan bir sergi."

Sergi tasarımını yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları Merkezi'nde görevli İç Mimar Nilay Başer ise sergiyi yalın bir dilde bir hatırlatma aracı olarak kurguladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.