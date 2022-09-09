Antalya'da falezlerdeki çalılıklarda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da falez kıyı bandındaki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki falezlerden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de İnciraltı Halk Plajı'nı tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.