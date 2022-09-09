Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da temel atma törenine katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da temel atma törenine katıldı:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da temel atma törenine katıldı:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Etrafımızdaki sorunların çözümü için de çaba sarf edeceğiz. Diplomasiye inanıyoruz. Diplomasi ile bunların çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Mahmutlar Mahallesi'nde, Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar Kültür Merkezi, Mahmutlar Etüt ve Destek Eğitim Merkezi temel atma törenine katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının birçok unsurlarının olduğunu söyledi.

Alanya'da birlik beraberliği görünce mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, böyle olunca hizmetin en iyisinin geldiğini kaydetti.

İktidarlarının Türkiye'de çok önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dünyanın en iyi havaalanı İstanbul'da. Rekor üzerine rekor kırıyor. Antalya'mızda da iki havalimanı var. Bu iki havaalanını da yetersiz buluyoruz. Alanya Gazipaşa Havaalanı terminalini de yenileyeceğiz ve büyüteceğiz. Türkiye'ye Alanya ve Gazipaşa'ya yakışır bir şekilde inşallah bu projeyi hayata geçirdikten sonra gelen konuklarımız da daha güzel bir ortamda ağırlanacak. Uçuş sayıları da farklı destinasyonlardan artıyor." dedi.

Dünyadaki sağlık sisteminin çöktüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'de 3 bin, 3 bin 500 yataklı şehir hastaneleri yapıldı. Antalya'da da şehir hastanemizin ihalesi yapıldı. Alanya'mızda da mevcut eğitim ve araştırma hastanemize ilave 150 yataklık bir projeyi yakında ihaleye çıkaracağız. Aynı şekilde psikolojik destek merkezi, nükleer tıp merkezi ve 50 yataklı onkoloji servisini de hizmete açacağız. Payallar Devlet Hastanemizin ihalesini tekrar yapıyoruz. Aynı şekilde sağlık ocağının da ihalesi yakında gerçekleşecek. Çünkü sağlık önemli." ifadelerini kullandı.

Yollar, köprüler, havaalanları yaptıklarını ancak bir ülkenin kalkınmasının bu projelerle sınırlı olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıktan sonra ikinci konu da eğitim ve kültür. Eğitim, ilim ve irfan kadim medeniyetimizin en önemli dayanağı olmuştur. Hem geçmişimizi, kültürümüzü unutmayacağız. Aynı zamanda geleceğe yatırım yapacağız. O yüzden bu temel atma törenini önemseyerek geldim. Normalde biz açılışlara gideriz. Eğitimle ilgili önemli projeler olursa da temelini atmaya geliriz. İnşallah açılışında da yine birlikte oluruz. Hükümet olarak da hayırsever vatandaşlarımıza minnettarız. Onların yaptırdığı okullara ilaveten hükümetimiz olarak da sadece Alanya'da 71 okul açtık. Bin 373 derslik, 5 tane spor salonu yaptık. Bu yıl 5 okulu açtık. Gelecek sene de 318 dersliği yine eğitime sokacağız. Nüfus artıyor. Dolayısıyla okul ihtiyacı artıyor. Bunu da karşılamak devlet olarak bizim görevimiz. Dünyanın her yerinde kaliteli üniversiteler var. Bizde de iyi üniversiteler var. Ama üniversite sayımız da arttı. Üniversite sayısı 200'ü geçti şu anda. Alanya'da şanslı bir ilçe. Birisi devlet birisi vakıf 2 tane üniversitemiz var. 20 bin üniversite öğrencimiz var. Bu hayal bile değildi."

Kuşyuvası'na tünel yapacakları zaman kendi teşkilatlarındakilerin bile "Hayal bile değil. Bu bizim milletvekili de eski siyasetçilere benzemeye başladı" dediğini anlatan Çavuşoğlu,"Hayal bile değil diyorduk. Bunlar gerçek. Şimdi bunları geliştirmemiz lazım. 20 bin öğrenciye 50 bin öğrenci daha katılacak. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Öğrencilerin burada rahat bir şekilde kalmaları için toplu taşıma ve konaklama ihtiyacı için gerekli alt yapıyı oluşturmamız lazım. Bu anlayışla Alanya'da yurt kapasitesini yüzde 150 artışla 5 bine çıkarttık. Bu sene 2 bin kişilik yurdu üniversite kampüsünde açtık. Öğrencilerimiz şimdi yerleşecekler. 2 bin kişilik yeni yurt inşaatına da başlıyoruz. Böylelikle yatak sayımızı da 7 bine çıkarmış olacağız. Alanya'ya ne yapsak azdır. Eğitim altyapısını güçlendireceğiz." diye konuştu.

Alanya'nın en büyük mahallesi Mahmutlar'a da özel önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Mahmutlar, çok hızlı gelişti. Farklı ülkelerden gelip yerleşen misafirlerimiz de var. Büyüyen bu şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için bir taraftan belediyemiz, bir taraftan da hükümetimiz yoğun çaba sarf ediyor. Önümüzdeki günlerde ihale ettiğimiz TOKİ evleri de inşallah hızlı bir şekilde tamamlanarak ihtiyaç sahiplerine verilecek. Mahmutlar'daki gençlik merkezi ve spor salonu projelerimizin de yapımına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Biz bunları yaparız. Daha iyisini yaparız. Allah sağlık versin. Çok çalışıyoruz. Ama bizlerin esas görevi Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini hak ettiği seviyeye çıkartmak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi kurarken koyduğu hedefin üstüne çıkartmak için çok çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ekonomik, enerji ve gıda krizlerinin yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da savaş var. Suriye'de savaş bitmedi. Irak'ta kırılganlık var. Yemen'de savaş devam ediyor. Libya'da kırılganlık devam ediyor. Etrafımızdaki sorunların çözümü için de çaba sarf edeceğiz. Diplomasiye inanıyoruz. Diplomasi ile bunların çözülebileceğine inanıyoruz. Karabağ'da diplomasi işlemedi. Yıllardır uluslararası toplum can Azerbaycan'ı oyaladı. Ama can Azerbaycan'ı biz de destekledik, her zaman yanındayız. Azerbaycan 'Artık yeter. Sabrımız bitti' dedi. Topraklarını kısa bir süre içinde, 44 günde geri aldı. Büyük bir zafer. Can Azerbaycan'ın kahraman ordusunu, güvenlik güçlerini tebrik ederiz.

Ukrayna savaşının diplomatik yollarla çözülmesi için çalışmamız lazım. Bu konularda herkesin gözü Türkiye'de, herkesin umudu Türkiye. Herkesin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ne kadar güçlü olursa bu meselelerin çözümü için daha fazla katkı sağlar. Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör. Bu da Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde olmuştur. O yüzden Cumhur İttifakı'nın Türkiye için oynadığı bu kritik rol, Türkiye'ye yaptıkları hizmet sadece Türkiye ile sınırlı değil. Tüm dünyada etkisi görünüyor. Cumhur İttifakı'nın daha güçlü olması Türkiye'nin daha güçlü olmasıdır. Biz el ele omuz omuza, milletimiz ve bayrağımız için, ülkemiz ve davamız için çok çalışmaya devam edeceğiz."

Törene ayrıca AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da falezlerdeki çalılıklarda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerdeki çalılıklarda çıkan yangın ...
Kırbıyık Holding, Alanyaspor ve Antalyaspor'un sponsorluğunu bıraktı
YEREL HABERLER Kırbıyık Holding, Alanyaspor ve Antalyaspor'un ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor altyapı tesis binasının açılışına katıldı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor altyapı tesis ...
Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin ...
Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü, annesinin evinde yakalandı
YEREL HABERLER Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü, annesinin ...
Alanya'da ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı ...
Antalya'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 530 bin 794 lira ceza
YEREL HABERLER Antalya'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 530 bin 794 ...
Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanan sanık beraat istedi
YEREL HABERLER Çocuk istismarından 636 yıl hapis cezası aldığı ...
Antalya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü
Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu (2)
YEREL HABERLER Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur ...
Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli tarım için inovasyon merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Antalya'da topraksız ve iklim değişikliğine dirençli ...
Antalya, lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile gelen 826 turisti ağırladı
YEREL HABERLER Antalya, lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile ...
Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına ...
Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesince 29 merkezde 230 branşta kurs açılacak
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesince 29 merkezde 230 ...
Denizde boğuldu; polis çalan telefonuna cevap veremedi
YEREL HABERLER Denizde boğuldu; polis çalan telefonuna cevap ...
Antalya'da denize giren kişi boğuldu
YEREL HABERLER Antalya'da denize giren kişi boğuldu
Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü
Kraliçe 2. Elizabeth'in Antalya'daki bal mumu heykeli çiçeklerle donatıldı
YEREL HABERLER Kraliçe 2. Elizabeth'in Antalya'daki bal mumu heykeli ...
Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı
YEREL HABERLER Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla ...
Rektör Özkan, çöp evde bulunup Antalya'da koruma altına alınan çocuğu ziyaret etti:
YEREL HABERLER Rektör Özkan, çöp evde bulunup Antalya'da koruma ...
Rektör Özkan, Cem Muhammet'i ziyaret edip, masa tenisi oynadı
YEREL HABERLER Rektör Özkan, Cem Muhammet'i ziyaret edip, masa ...
Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur boğuldu
YEREL HABERLER Otomobille dereye yuvarlanan 19 yaşındaki Onur ...
Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk
YEREL HABERLER Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.